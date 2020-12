Valanga su Monte Cusna, due ragazzi feriti ma in salvo

Una valanga ha travolto due escursionisti nella giornata di ieri, Martedì 8, mentre erano impegnati insieme ad amici in un’escursione sul monte Cusna, la maggiore cima dell’Appennino reggiano.

Improvvisamente una grossa massa di neve si è staccata dalle pendici della montagna e li ha travolti, trascinando la coppia (fidanzati) nel pendio per una ventina di metri.

Immediatamente gli altri escursionisti non coinvolti dalla valanga e alcuni esperti del Soccorso Alpino che si trovavano in zona, sono intervenuti riuscendo a mettere in salvo i due malcapitati, rimasti parzialmente sepolti dalla massa nevosa. Per i due nessuna grave conseguenza ma solo qualche contusione. Nel pomeriggio di ieri si sono recati entrambi in ospedale con mezzi propri.

A cura di Francesco Ladisa

