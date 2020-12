Coronavirus, in arrivo il via libera agli spostamenti tra comuni a Natale

Il governo con altissima probabilità metterà nuovamente mano al decreto emanato il 3 dicembre per apporre una piccola e al tempo stesso grande modifica: rendere possibile lo spostamento tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

L’idea è stata vagliata da palazzo Chigi per venire incontro alle numerose richieste dei sindaci, dell’Unione delle Province e di alcuni parlamentari. In particolare si è discusso sull’impensabile stesso trattamento riservato sia alle grandi città e sia ai piccoli comuni: sarebbe infatti clamoroso che in una città come Milano o Roma i familiari possano spostarsi da un angolo all’altro della città, anche percorrendo decine di chilometri, mentre in caso di due piccoli comuni da poche migliaia di abitanti uno di fianco all’altro questo non è possibile.

Dunque il governo potrebbe muoversi verso una delibera speciale per il 25, 26 dicembre 1° gennaio che consenta quantomeno lo spostamento tra comuni. La modifica potrebbe essere formalizzata già nelle prossime ore.

Le parole di Di Maio: “Ritengo che sia assurdo non permettere ai familiari che abitano in piccoli Comuni limitrofi di trascorrere il Natale e il Capodanno insieme.

Lo dico per una questione logica. Ci sono grandi città da milioni di persone con una densità molto vasta dove è possibile spostarsi liberamente, mentre tra piccoli comuni di poche migliaia di persone non è permesso.

Questo è un problema che va risolto e mi auguro che tutte le forze di maggioranza siano d’accordo nel trovare una soluzione.

Sarà già un Natale diverso rispetto agli altri, dove tutti avremo tante limitazioni e dovremo fare ancora più attenzione del solito per evitare la diffusione del virus, ma almeno dove possibile permettiamo alle famiglie di stare insieme.

Naturalmente tutti i cittadini dovranno agire tenendo bene a mente che se non rispettiamo le norme anti covid, quindi mascherina e distanziamento, il rischio di una terza ondata poi diventa concreto.

Ma con senso civico e responsabilità riusciremo a trascorrere le feste insieme ai nostri cari.”

A cura di Raffaele Laricchia

