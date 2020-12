Meteo, tante nubi ma poche piogge: peggiora nuovamente da stasera?

Risveglio pieno di nubi su tante nostre regioni, da nord a sud, ma con pochissime piogge al seguito. Si tratta di una breve tregua concessa dal treno di perturbazioni nord Atlantiche che affluiscono verso il Mediterraneo e che già da stasera ritorneranno minacciose sull’Italia fino al termine della settimana.

METEO 10 DICEMBRE 2020 | Giornata nel complesso variabile da nord a sud: tante nubi specie sul versante tirrenico ma piogge effimere tra la mattina e il primo pomeriggio (concentrate perlopiù in Calabria). Dopo il tramonto situazione in graduale peggioramento principalmente sulla Sardegna e a seguire anche su Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Toscana e Liguria dove arriveranno piogge via via sempre più presenti. Tempo più stabile sul resto del nord e il versante adriatico, dove avremo anche delle schiarite in giornata.



A cura di Raffaele Laricchia

