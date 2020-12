Maltempo Campania: frana tra Agropoli e Capaccio Paestum lungo strada provinciale

Ancora conseguenze sul territorio salernitano per il maltempo e la tanta pioggia caduta negli ultimi giorni.

Nella serata di ieri si è verificata una pericolosa frana che ha interessato il manto stradale sulla provinciale 278, tra Agropoli e Capaccio Paestum, nei pressi del lido Venere. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta nel crollo. La zona è stata transennata in attesa del sopralluogo dei tecnici della Provincia, competente sull’arteria stradale, per valutare gli interventi di messa in sicurezza da attuare.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>