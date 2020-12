Maltempo estremo verso l’Islanda, fino a 6 metri di neve attesi in pochi giorni

La vasta depressione d’Islanda, una delle figure bariche più imponenti e importanti per il Vecchio Continente, è pronta a causare un severo peggioramento del tempo sull’isola islandese.

Il vasto ciclone richiamerà aria fredda polare e al tempo stesso aria molto umida e più mite dall’Atlantico centrale, dando vita ad uno dei peggioramenti più importanti degli ultimi anni in Islanda.

Il vasto ciclone, con minimo di bassa pressione fino a 960 hpa, si posizionerà a sud dell’Islanda in una posizione strategica per apportare fenomeni molto intensi e duraturi. Inoltre tutta la perturbazione risulterà stazionaria per diversi giorni, da oggi fino a mercoledì.

ALLUVIONI E NEVICATE ECCEZIONALI | In appena quattro giorni l’Islanda sarà investita da piogge estreme su coste e pianure, mentre dalle colline in su cadranno ingenti quantità di neve che paralizzeranno numerosi piccoli centri abitati. Le aree sud-orientali dell’isola rischiano di assistere ad alluvioni devastanti con oltre 500 mm di pioggia, mentre su Vatnajokull e Mýrdalsjökull cadranno almeno 6 metri di neve. Tra martedì e mercoledì è molto probabile che la neve conquisti anche le coste di tutta l’isola grazie ad un ulteriore calo delle temperature: in questo caso sarebbe davvero un passaggio cruciale per mettere un freno a piogge alluvionali estremamente dannose.

Questa situazione meteorologica in Islanda avrà effetti anche in Italia: grazie al rinforzo di questa depressione vi sarà, automaticamente, un aumento della pressione in Italia. Difatti ad inizio settimana l’alta pressione riconquisterà l’Italia regalando finalmente una pausa dal tanto maltempo che va avanti da oltre due settimane.

A cura di Raffaele Laricchia

