Previsioni meteo, prossima settimana con alta pressione, freddo e GELATE

Dopo tanto maltempo e tanti disagi è in arrivo un’importante pausa proprio nel cuore di dicembre, ad opera dell’alta pressione delle Azzorre. Le ultime note instabili si esauriranno domani sulle regioni del sud, mentre il bel tempo tornerà prepotentemente su tutto il centro-nord.

La prossima settimana, poi, si rivelerà quasi interamente stabile e dominata dall’anticiclone, pronto a regalarci tanto Sole ma anche le solite nebbie e notti davvero fredde!

L’alta pressione, ormai assente da oltre due settimane, sarà determinante nel concedere una tregua a fiumi, torrenti e versanti montuosi messi a dura prova dalle intense piogge occorse nell’ultima settimana. A partire da lunedì 14 si aprirà una settimana complessivamente stabile, seppur caratterizzata da qualche isolato disturbo perlopiù al nord.

Difatti è possibile un rapidissimo peggioramento nella giornata di mercoledì 16 quando un po’ di piogge potranno interessare Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana, con neve in montagna. Per il resto davvero poco o nulla da segnalare almeno fino a venerdì 18.

TORNANO NEBBIE E GELATE | L’aumento della pressione farà scendere le temperature soprattutto dopo il tramonto e prima del sorgere del Sole. Grazie al fenomeno dell’inversione termica e dell’irraggiamento notturno ci aspettano notti molto fredde su pianure e vallate, con temperature anche inferiori allo zero. Farà freddo anche sulle coste del centro-sud dove la colonnina di mercurio oscillerà tra i 5 e i 7°C. Non mancheranno nebbie e foschie in pianura Padana, oltre che la possibilità di gelate e finanche galaverne localizzate al nord e nelle vallate.

In pieno giorno il clima sarà fresco da nord a sud, con temperature che oscilleranno tra i 6-7°C del nord e i 13-15°C del sud. I cieli saranno spesso poco nuvolosi o sereni, con locali nubi o nebbie persistenti (perlopiù in pianura Padana e le coste tirreniche).

Non abbiamo menzionato il prossimo week-end volontariamente: data la distanza temporale è decisamente prematuro imbattersi in una previsione per 19 e 20 dicembre. L’alta pressione potrebbe nuovamente cedere favorendo l’ingresso di altre perturbazioni atlantiche proprio in prossimità del prossimo fine settimana, ma per il momento si tratta solo di lontane ipotesi.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook