Meteo: alta pressione delle Azzorre da domani, tra Sole, nebbie e gelate

Mentre si consumano in questi minuti le ultime piogge sulle regioni del sud, l’alta pressione delle Azzorre si espande sempre più verso il Mediterraneo dove porterà una fase più stabile e soleggiata nel corso della prossima settimana.

Dunque dopo oltre due settimane di maltempo, eventi alluvionali e nevicate abbondanti sui monti, l’anticiclone è pronto a tornare alla ribalta regalandoci un periodo più tranquillo e privo di fenomeni estremi. Già in queste ore possiamo notare i primi effetti dell’alta pressione al nord, dove splende diffusamente il Sole, mentre da domani toccherà anche al sud!

TORNANO NEBBIE E GELATE | Con il ritorno dell’alta pressione torneranno anche i tipici fenomeni legati all’anticiclone in inverno: nubi basse, foschie, banchi di nebbia, gelate, brinate e forti escursioni termiche.

Domani ci aspetta un risveglio nettamente freddo su tutta Italia, soprattutto in pianura Padana e nelle valli dove la colonnina di mercurio si porterà sotto lo zero (alto il rischio di gelate). Freddo anche sulle coste del centro-sud con temperature vicine ai 5-8°C.

A partire da domani sarà molto facile imbattersi in locali banchi di nebbia specie in pianura Padana e nelle conche/valli alpine e appenniniche. In particolare le nebbie più fitte ed estese arriveranno tra giovedì e venerdì sulle regioni settentrionali. Le nubi basse torneranno a rivestire il mar Tirreno e a lambire le coste occidentali del nostro Paese, soprattutto al primo mattino. Nonostante ciò ci aspettano giornata nel complesso soleggiate soprattutto su colline e rilievi.

BREVE BREAK INSTABILE MERCOLEDI’ | Una perturbazione atlantica scorrerà sull’Europa nord-occidentale tra martedì e mercoledì, riuscendo a lambire molto marginalmente il nord-ovest. Dunque tra martedì sera e mercoledì è probabile un improvviso aumento della nuvolosità al nord ed anche l’arrivo di piogge specie su Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia, Lombardia. Nevicherà a quote medio-alte. Rapido miglioramento da mercoledì sera.

L’alta pressione poi resisterà almeno fino a venerdì su tutta Italia. Il prossimo week-end, invece, potrebbe presentarsi più instabile per effetto di una nuova perturbazione atlantica, ma ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.

A cura di Raffaele Laricchia

