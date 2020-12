Meteo, finalmente alta pressione! La settimana parte con freddo e Sole

Le ultime piogge presenti al sud vanno man mano esaurendosi grazie al rinforzo dei venti di maestrale destinati a spazzar via le nubi dalla nostra penisola entro le prime ore di domani. L’alta pressione delle Azzorre si sta rapidamente espandendo e ci regalerà una settimana nettamente più stabile e soleggiata, come vi abbiamo enunciato in questo articolo.

METEO 14 DICEMBRE 2020 | La settimana che ci traghetterà nella seconda metà di dicembre si apre col bel tempo e la stabilità: l’anticiclone azzorriano porterà tanto Sole su tutta la nostra penisola, ad eccezione di isolati annuvolamenti su Puglia, Molise, Calabria e Sicilia (senza piogge). Sul nord Italia il Sole sarà il protagonista principale, escludendo qualche banco di nebbia possibile nottetempo in pianura Padana.

Farà molto freddo all’alba e fino alle 08.00 circa del mattino: le minime si porteranno sotto lo zero su quasi tutta la pianura Padana, le valli alpine e le zone interne del centro Italia. Molto freddo anche al sud con minime tra i 4 e i 9°C. Il vento di maestrale soffierà domani perlopiù al sud e le isole maggiori.

A cura di Raffaele Laricchia

