Sicilia, scossa di terremoto oggi 13 dicembre 2020 tra Ragalna e Paternò

Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 13 dicembre 2020, esattamente alle 19.06 sulla Sicilia orientale poco a sud dell’Etna. Molte le segnalazioni arrivate dall’entroterra catanese, soprattutto da Ragalna e Paternò.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 2.7 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 12 km di profondità. Epicentro nelle campagne poco a est di Santa Maria di Licodia, nel catanese: la scossa è stata chiaramente avvertita in un raggio di almeno 20 km, soprattutto su Ragalna e Paternò. Tremori durati pochi attimi e accompagnati da un boato.

Segnalazioni arrivano anche da Biancavilla e Belpasso.

Ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Santa Maria di Licodia CT 3 7641 7641 Ragalna CT 3 3924 11565 Paternò CT 4 48228 59793 Biancavilla CT 5 24007 83800 Belpasso CT 6 28108 111908 Adrano CT 9 36122 148030 Camporotondo Etneo CT 10 5023 153053 Nicolosi CT 10 7463 160516 San Pietro Clarenza CT 11 7743 168259 Motta Sant’Anastasia CT 12 12116 180375 Pedara CT 13 14102 194477 Mascalucia CT 13 31958 226435 Misterbianco CT 13 49410 275845 Gravina di Catania CT 14 25838 301683 Trecastagni CT 14 10910 312593 Tremestieri Etneo CT 14 20589 333182 Centuripe EN 15 5470 338652 Sant’Agata li Battiati CT 16 9479 348131 Viagrande CT 16 8563 356694 San Giovanni la Punta CT 16 23060 379754 Aci Bonaccorsi CT 17 3524 383278 San Gregorio di Catania CT 18 11966 395244 Aci Sant’Antonio CT 19 17984 413228 Zafferana Etnea CT 19 9517 422745 Valverde CT 19 7840 430585 Catania CT 20 314555 745140

A cura di Raffaele Laricchia

