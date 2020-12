Covid: al vaglio nuove restrizioni, Governo valuta “zona rossa” in tutta Italia per le feste

Le principali testate giornalistiche riportano oggi la notizia di una possibile nuova stretta da parte del Governo per i giorni di Natale, con un irrigidimento delle disposizioni anti-covid19.

Oggi si terrà una nuova riunione dell’esecutivo con gli esperti del comitato scientifico e il ministro dell’Interno, Lamorgese, per valutare, sulla base dei dati, se adottare misure più restrittive, in particolare sulla mobilità e gli spostamenti fra comuni. In queste ore emerge la possibilità di creare una zona rossa (o arancione) per i festivi e i prefestivi valida per l’intero territorio italiano.

Il cambio di passo del governo potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con una serie di interventi mirati a evitare che Natale e Capodanno si trasformino nel punto di partenza per la terza ondata del virus, preannunciata a gran voce già da diversi medici e virologi. E non è escluso a questo punto che possa esserci anche un nuovo Dpcm, per intervenire sugli aspetti più problematici.

Un aspetto preoccupante è sicuramente quello degli assembramenti per le vie dello shopping e degli incontri in locali, piazze e via dicendo, di cui abbiamo avuto già un assaggio in questi giorni.

A cura di Francesco Ladisa

