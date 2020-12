Meteo, ultime nubi al sud e gelo al nord – Arriva l’alta pressione

Ve ne abbiamo a lungo parlato ed ora siamo arrivati al punto di cambiamento: l’alta pressione delle Azzorre sta invadendo la nostra penisola e sta riportando condizioni meteo nettamente più stabili. Come potete notare dallo scatto satellitare tante regioni sono illuminate dal Sole, ad eccezione di qualche nube residua al sud e i soliti banchi di nebbia al nord.

METEO 14 DICEMBRE 2020 | La giornata si apre con cieli sereni quasi ovunque e clima rigido specie al nord. Le temperature sono inferiori allo zero, con picchi anche di -3°C, su quasi tutta la pianura Padana. Gelate e brinate in atto. Nel corso della giornata le nebbie si diraderanno al nord e lasceranno filtrare un po’ di Sole.

Stabile sul centro-sud ma ancora possibili raffiche di maestrale su Puglia, Sardegna e Sicilia. Clima molto fresco in pieno giorno, con temperature tra i 7 e 13°C.

A cura di Raffaele Laricchia

