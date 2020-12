Previsioni meteo, rapido maltempo a metà settimana?

L’alta pressione è tornata ad avvolgere l’Italia dopo una lunga assenza, ma già iniziano a palesarsi dei primi segni di cambiamento a metà settimana. Fortunatamente non arriveranno forti perturbazioni o severe ondate di freddo, ma il flusso atlantico riuscirà molto parzialmente a lambire la nostra penisola, avvolta dall’alta pressione, traghettando un po’ di nubi e qualche pioggia.

Questo rapidissimo disturbo di origine atlantica troverà sfogo tra martedì e mercoledì sulle regioni del nord, situate ai margini dell’alta pressione. Sul centro-sud, invece, l’anticiclone delle Azzorre sarà ancora protagonista almeno fino a venerdì.

PIOGGE E NEVICATE IN ARRIVO | Già domani assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità soprattutto sul nord-ovest, mentre arriveranno nevicate sull’arco alpino. Mercoledì oltre alle nubi, al nord, osserveremo anche piogge deboli soprattutto su Liguria, Piemonte, Emilia e Lombardia. La neve scenderà oltre gli 800-900 metri di quota.

Qualche nube in arrivo anche su Toscana e Triveneto ma con fenomeni esigui. Altrove, come anticipato nel paragrafo precedente, dominerà l’alta pressione.

Il peggioramento, se così vogliamo chiamarlo, sarà molto rapido e indolore: già da mercoledì sera il tempo migliorerà su tutto il nord e tornerà l’anticiclone con suo carico di nubi basse e anche nebbie su valli e pianure. Insomma probabilmente il cambiamento non si percepirà nemmeno considerando i cieli si presenteranno grigi in entrambe le circostanze.

A cura di Raffaele Laricchia

