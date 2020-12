Grosso meteorite attraversa i cieli della Norvegia per oltre 15 secondi

Una grossa e prolungata scia luminosa è stata avvistata in Norvegia, tanto da affascinare tantissimi fortunati che si sono imbattuti nel fenomeno. Bolidi e meteore sono eventi rari ma non eccezionali: ogni anno ne vengono avvistati a migliaia in tutto il mondo, anche in Italia.

Tuttavia l’evento accaduto in Norvegia, ad inizio dicembre, si è rilevato nettamente più lungo rispetto a quasi tutti gli altri bolidi osservati nel tempo in giro per il mondo. Se normalmente un bolide dura massimo 2-3 secondi, in questo caso parliamo di una scia luminosa durata oltre 15 secondi, tanto da suscitare anche un po’ di paura tra gli abitanti norvegesi che si sono imbattuti nel fenomeno astronomico.



Probabilmente si è trattato di un meteorite di grosse dimensioni che ha impiegato più tempo del solito per disintegrarsi durante il suo ingresso in atmosfera. Inoltre anche l’esatta traiettoria del corpo roccioso potrebbe aver inciso sulla durata della scia luminosa.

Fortunatamente il meteoroide non ha colpito il suolo e si è frantumato in piena atmosfera. L’evento è stato da poco pubblicato sui social.

A cura di Raffaele Laricchia

