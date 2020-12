Meteo: alta pressione in difficoltà? Sta peggiorando al nord

Mentre l’alta pressione avvolge il centro-sud, le regioni del nord tornano a fare i conti con nubi e locali fenomeni. Nulla di particolarmente rilevante: si tratta di una blanda perturbazione atlantica che sta lambendo il settentrione ma che, in fin dei conti, non si protrarrà oltre mercoledì pomeriggio.

I cieli sono nuvolosi su quasi tutto il nord, mentre qualche pioggia debole interessa Liguria, Piemonte e Veneto. Nubi alte su Toscana, Umbria, Marche e Lazio ma senza fenomeni.

METEO 15 DICEMBRE 2020 | Giornata nuvolosa e grigia su tutto il nord, con possibilità di piogge debolissime su Liguria, Lombardia e Piemonte. Neve sulle Alpi oltre 900-1000 metri di quota, con accumuli localmente superiori ai 10-15 cm entro il termine della giornata.

Nubi in aumento su Campania, Abruzzo, Molise ma senza piogge, mentre torneranno schiarite dal pomeriggio su Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Stabile e soleggiato al sud.

A cura di Raffaele Laricchia

