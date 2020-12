Previsioni meteo, Natale mite fino a 20°C? Le prime novità

Mancano ormai dieci giorni a Natale e tra mille incertezze legate al coronavirus iniziano a palesarsi anche “pessime” tendenze meteorologiche. Tutti sogniamo un bianco Natale con freddo e neve, ma probabilmente anche quest’anno a farci visita sarà l’anticiclone africano.

Per il momento si tratta solo di ipotesi a lungo termine considerando che mancano ben 10 giorni al 25 dicembre, ma è già da 24 ore che i modelli matematici intravedono l’arrivo di aria più mite nordafricana verso la nostra penisola ed in particolare verso il Meridione. Questa sarà la diretta conseguenze delle solite intense perturbazioni atlantiche a spasso per l’Europa occidentale: una di queste perturbazioni potrebbe affondare sin verso Spagna e Marocco, scatenando una fisiologica risalita di aria più calda verso la nostra penisola.

Dunque mentre il nord verrebbe interessato da piogge diffuse e intense, con temperature fredde ma non da neve, il centro-sud farebbe i conti con venti di scirocco e clima nettamente più mite. Addirittura si prospettano temperature fino a 20°C sulle isole maggiori e al sud. L’unica parvenza del “bianco Natale” è da ricercarsi sull’arco alpino dove, in quest’ottica, potrebbe nevicare abbondantemente oltre i 1500/2000 metri di quota.

Quanto detto è ovviamente da prendere con le pinze, essendo una tendenza a lungo termine e suscettibile di variazioni anche significative. Al momento non si intravedono ondate di freddo e neve a bassa quota nel periodo natalizio (tra 24 e 25 dicembre).

A cura di Raffaele Laricchia

