Roma, lievi scosse di terremoto su Vicovaro all’alba

Due scosse di terremoto di debole entità sono state registrate e avvertite nell’entroterra romano, esattamente nella zona di Vicovaro, oggi 16 dicembre 2020. Dai dati dell’INGV risulta che le scosse sono avvenute alle 05.31 e alle 06.43.

Entrambe le scosse sono state di magnitudo richter 2.1, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Epicentro su Vicovaro, a circa 20 km dalla periferia di Roma. Entrambe le scosse sono state avvertite in maniera molto debole per pochi istanti: dalle segnalazioni notiamo che la scossa è stata percepita con tremori deboli di lampadari e vetri, durati pochissimi istanti.

Le due scosse sono state avvertite anche su Mandela, Ciciliano, Sambuci e Tivoli.

Ricordiamo che anche ieri è stata registrata una lieve scossa in zona: alle 11.26 era stata avvertita una debolissima scossa di magnitudo 2.0 nella zona di Ciciliano.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Vicovaro RM 2 4019 4019 Sambuci RM 3 925 4944 Mandela RM 3 917 5861 Saracinesco RM 3 185 6046 Castel Madama RM 5 7399 13445 Roccagiovine RM 5 263 13708 Ciciliano RM 6 1336 15044 San Polo dei Cavalieri RM 6 2992 18036 Anticoli Corrado RM 7 915 18951 Cineto Romano RM 7 601 19552 Roviano RM 7 1351 20903 Licenza RM 8 1011 21914 Marcellina RM 9 7280 29194 Marano Equo RM 9 779 29973 Cerreto Laziale RM 9 1118 31091 Riofreddo RM 10 781 31872 Arsoli RM 10 1586 33458 Percile RM 10 255 33713 San Gregorio da Sassola RM 10 1619 35332 Agosta RM 10 1765 37097 Tivoli RM 10 56533 93630 Gerano RM 10 1263 94893 Rocca Canterano RM 11 196 95089 Casape RM 11 744 95833 Vallinfreda RM 11 283 96116 Pisoniano RM 11 770 96886 Oricola AQ 12 1244 98130 Canterano RM 13 351 98481 Cervara di Roma RM 13 455 98936 Vivaro Romano RM 13 182 99118 Rocca di Botte AQ 13 856 99974 Poli RM 13 2418 102392 Monteflavio RM 14 1348 103740 Palombara Sabina RM 14 13269 117009 Rocca Santo Stefano RM 14 975 117984 Orvinio RI 14 405 118389 San Vito Romano RM 15 3273 121662 Guidonia Montecelio RM 15 88673 210335 Capranica Prenestina RM 16 351 210686 Camerata Nuova RM 16 447 211133 Sant’Angelo Romano RM 17 5018 216151 Gallicano nel Lazio RM 17 6334 222485 Bellegra RM 17 2887 225372 Moricone RM 17 2650 228022 Pereto AQ 17 682 228704 Turania RI 17 241 228945 Montorio Romano RM 17 1984 230929 Carsoli AQ 18 5396 236325 Castel San Pietro Romano RM 18 902 237227 Pozzaglia Sabina RI 18 360 237587 Rocca di Cave RM 18 377 237964 Subiaco RM 18 9074 247038 Collalto Sabino RI 19 442 247480 Palestrina RM 19 21672 269152 Scandriglia RI 19 3108 272260 Olevano Romano RM 19 6687 278947 Roiate RM 19 737 279684 Zagarolo RM 20 17843 297527 Genazzano RM 20 6036 303563

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook