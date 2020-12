Florida: tornado si abbatte su Pinellas Park, ci sono gravi danni [FOTO]

Un potente tornado si è abbattuto nelle scorse ore, precisamente nel pomeriggio del 16 dicembre, sullo stato americano della Florida, precisamente sulla città di Pinellas Park.

Gli Stati Uniti si confermano nuovamente la patria dei tornado, dove anche in pieno inverno possono abbattersi con la loro furia.

Questa volta è toccato alla Florida fare i conti con temporali violenti e tornado: anche in pieno inverno la Florida può essere interessata da fortissimi sbalzi di temperatura, passando dal tepore tardo primaverile al freddo invernale in poche ore. Sono proprio questi contrasti che hanno permesso la formazione di un tornado su Pinellas Park: il vortice ha raggiunto probabilmente la categoria F2 sulla scala Fujita, a giudicare dai danni provocati. Alberi spezzati, pali della luce abbattuti, tetti divelti e in alcuni casi abbattuti totalmente. Le immagini parlano da sole:

A cura di Raffaele Laricchia

