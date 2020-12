Il gelo siberiano travolge il Giappone: caduti fino a 2 metri di neve in pianura

Il Giappone si conferma una delle regioni più nevose al mondo nonostante la sua latitudine piuttosto bassa, simile a quella dell’Italia, e non “idonea” ad avvezioni gelide forti e prolungate. C’è però un particolare fa la differenza: ad ovest/nord-ovest del Giappone ci sono un breve tratto di mare e a seguire Mongolia e Siberia, veri e propri freezer a cielo aperto.

Considerando che nella quasi totalità dei casi le perturbazioni si muovono da ovest verso est nell’emisfero nord, il Giappone viene colpito quasi senza sosta da correnti d’aria fredda provenienti dalla Siberia (appunto da nord-ovest), le quali attraversando il mar del Giappone sfociano in nevicate abbondanti e persistenti su tutti versanti occidentali e settentrionali del Giappone. Ne risulta che gli inverni giapponesi sono estremamente prolifici di neve sia sulle montagne che in pianura.

Lo stesso destino sarebbe capito all’Italia se al posto dell’oceano Atlantico settentrionale di fosse stata una vasta terra emersa ricoperta di ghiaccio (grande dalla Groenlandia alla Gran Bretagna). L’oceano, infatti, ha la particolarità di mitigare qualsiasi ondata di gelo proveniente da nord-ovest, tramutandola in una “semplice” irruzione fredda artica o in una perturbazione atlantica.

Negli ultimi giorni il Giappone è stato investito da una forte ondata di gelo siberiano che ha causato nevicate davvero abbondanti. Sui settori centro-settentrionali del Paese si registrano fino a 2 metri di accumulo a quote comprese tra i 200 e 400 metri di quota. Oltre un metro sulle coste e in pianura. Sulla città di Niigata sono caduti 2 metri di neve in appena 48 ore.

A cura di Raffaele Laricchia

