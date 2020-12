Meteo: tra Sole e nebbie, ancora alta pressione in Italia

Dopo le tante nuvole e qualche pioggia arrivate ieri al nord, il miglioramento è servito: l’alta pressione ingloba in queste ore tutta la penisola e regala sia cieli sereni che vasti banchi di nebbia, come logico che sia in pieno inverno.

Evidentissime dal satellite le nebbie che avvolgono gran parte della pianura Padana e finanche Marche e Toscana. Locali nebbie e nubi basse presenti anche nel basso Tirreno.

METEO 17 DICEMBRE 2020 | Giornata stabile su tutta Italia ad eccezione della Liguria centrale dove saranno possibili piogge nelle prossime ore (tra genovese e savonese in particolare). Nebbie a tratti fitte in pianura Padana, in lieve dissolvimento nel pomeriggio salvo poi ricompattarsi dopo il tramonto.

Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia.



Possibile cambiamento nel week-end, ve ne abbiamo parlato qui >>>

A cura di Raffaele Laricchia

