Stati Uniti: imponenti nevicate su New York, fino a 1 metro in periferia [VIDEO time-lapse]

Una forte ondata di maltempo invernale ha colpito il nord-est degli Stati Uniti nelle ultime ore. Aria molto fredda proveniente dal Canada ha attraversato gli Stati Uniti portando sia un sensibile calo termico che nevicate davvero abbondanti.

L’aria fredda ha scavato una profonda depressione tra gli Stati di New York, Massachusetts, Pennsylvania e Vermont: questo ciclone ha scatenato nevicate diffuse fino in pianura con accumuli imponenti che da anni non si verificavano.

La Grande Mela è stata sommersa da oltre 60 cm di neve fresca, con una temperature scivolata di diversi gradi sotto lo zero. Nelle periferie di New York si registrano fino a 1 metro di accumulo che ha mandato in tilt interi centri abitati.

Spettacolare questo video time-lapse (velocizzato) proveniente da Binghamton, vicino New York, che mostra tutta l’ingente nevicata in pochi secondi.



A cura di Raffaele Laricchia

