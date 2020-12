Terremoto in Lombardia con epicentro su Milano: paura tra la popolazione

Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita nel pomeriggio di oggi 17 dicembre 2020, esattamente alle 16.59, al nord Italia ed in particolare in Lombardia. Dalle segnalazioni arrivate in redazione si sarebbe trattato di un terremoto chiaramente avvertito tra Milano, Lecco e Como.

Dai primi dati arrivati dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.9 mentre l’ipocentro è stato individuato a 8 km di profondità. Epicentro abbastanza insolito, esattamente su Milano. Il terremoto è stato nettamente avvertito nel capoluogo lombardo con tremori e boati durati alcuni secondi. Tanta paura tra la popolazione milanese: in tanti si sono precipitati per strada in via precauzionale.

Il punto dell’epicentro è stato localizzato inizialmente tra le aree di Cesano Boscone, Cascina Guascona, Trezzano sul Naviglio e Buccinasco, a sud-ovest di Milano. Negli ultimi minuti l’epicentro è stato aggiornato e spostato più a nord (LEGGI QUI).

Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la provincia di Milano e anche nelle città di Como, Lecco, Monza, Pavia e Novara. Non ci sono danni a cose o persone.

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Trezzano sul Naviglio MI 1 20790 20790 Cesano Boscone MI 3 23792 44582 Buccinasco MI 3 27224 71806 Cusago MI 3 3902 75708 Corsico MI 3 35032 110740 Gaggiano MI 3 9032 119772 Assago MI 6 8879 128651 Settimo Milanese MI 6 19913 148564 Cisliano MI 7 4760 153324 Vermezzo MI 8 3920 157244 Zelo Surrigone MI 8 1771 159015 Noviglio MI 8 4560 163575 Gudo Visconti MI 8 1667 165242 Bareggio MI 8 17293 182535 Zibido San Giacomo MI 8 6861 189396 Rozzano MI 9 42475 231871 Cornaredo MI 9 20459 252330 Rosate MI 10 5683 258013 Pero MI 10 11084 269097 Sedriano MI 10 11969 281066 Albairate MI 10 4684 285750 Basiglio MI 10 7769 293519 Milano MI 11 1345851 1639370 Binasco MI 11 7265 1646635 Pregnana Milanese MI 11 7204 1653839 Vittuone MI 11 8977 1662816 Calvignasco MI 11 1199 1664015 Rho MI 12 50434 1714449 Morimondo MI 12 1140 1715589 Baranzate MI 12 11824 1727413 Bubbiano MI 12 2411 1729824 Abbiategrasso MI 12 32585 1762409 Corbetta MI 12 18285 1780694 Vanzago MI 12 9141 1789835 Vernate MI 12 3348 1793183 Cassinetta di Lugagnano MI 13 1914 1795097 Casarile MI 13 4091 1799188 Opera MI 13 13748 1812936 Arluno MI 13 11895 1824831 Ozzero MI 13 1495 1826326 Novate Milanese MI 13 20065 1846391 Lacchiarella MI 13 8944 1855335 Casorate Primo PV 13 8709 1864044 Santo Stefano Ticino MI 13 5003 1869047 Pieve Emanuele MI 13 16183 1885230 Pogliano Milanese MI 14 8379 1893609 Bollate MI 14 36392 1930001 Arese MI 14 19187 1949188 Robecco sul Naviglio MI 14 6812 1956000 Locate di Triulzi MI 14 10050 1966050 Besate MI 15 2064 1968114 Magenta MI 15 23654 1991768 Cormano MI 15 20118 2011886 Rognano PV 15 649 2012535 Bresso MI 16 26263 2038798 San Donato Milanese MI 16 32492 2071290 Siziano PV 16 5989 2077279 Ossona MI 16 4268 2081547 Nerviano MI 16 17343 2098890 Trovo PV 16 1041 2099931 Motta Visconti MI 16 7849 2107780 Lainate MI 16 25708 2133488 Cusano Milanino MI 17 18886 2152374 Garbagnate Milanese MI 17 27175 2179549 Marcallo con Casone MI 17 6240 2185789 Giussago PV 17 5168 2190957 Casorezzo MI 17 5483 2196440 Senago MI 17 21795 2218235 Parabiago MI 17 27692 2245927 Battuda PV 17 660 2246587 San Giuliano Milanese MI 17 38226 2284813 Paderno Dugnano MI 18 46633 2331446 Vellezzo Bellini PV 18 3253 2334699 Sesto San Giovanni MI 18 81608 2416307 Mesero MI 18 4151 2420458 Trivolzio PV 19 2146 2422604 Cinisello Balsamo MI 19 75078 2497682 Cesate MI 19 14215 2511897 Carpiano MI 19 4122 2516019 Caronno Pertusella VA 19 17525 2533544 Boffalora sopra Ticino MI 19 4143 2537687 Bereguardo PV 19 2794 2540481 Peschiera Borromeo MI 19 23397 2563878 Segrate MI 19 35037 2598915 Inveruno MI 19 8604 2607519 Marcignago PV 19 2465 2609984 Busto Garolfo MI 20 13838 2623822 Canegrate MI 20 12511 2636333 Origgio VA 20 7700 2644033 Landriano PV 20 6327 2650360 Vimodrone MI 20 17028 2667388 Certosa di Pavia PV 20 5452 2672840 Cologno Monzese MI 20 47971 2720811 Vidigulfo PV 20 6311 2727122

A cura di Raffaele Laricchia

