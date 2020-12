Terremoto su Milano, INGV sposta epicentro più a nord. Ecco la mappa dello scuotimento

Un terremoto di moderata entità ha interessato la zona di Milano nel pomeriggio di oggi 17 dicembre, precisamente alle 16.59. Vi abbiamo parlato in questo articolo del terremoto, il quale ha raggiunto la magnitudo 3.9 (dato definitivo) ad una profondità di 8 km.

Il terremoto inizialmente era stato localizzato nella zona di Trezzano sul naviglio, a sud-ovest di Milano, ma dalle ultimissime elaborazioni dell’INGV l’epicentro è stato ricalcolato e localizzato più a nord, esattamente tra San Siro, Lampugnano, Boldinasco e Gallaratese ( a nord-ovest di Milano).

Insomma si è trattato di uno spostamento di circa 8 km, che ovviamente non comporta grandi differenze su quanto accaduto. Il terremoto è stato avvertito nettamente con tremori e boati durati alcuni secondi, in tutta Milano. Tante persone sono scese in strada ma ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutta la provincia di Milano, mentre tremori più lievi sono stati percepiti su Brescia, Bergamo, Pavia, Monza, Lodi, Lecco, Como, Varese, Alessandria, Pavia, Novara e Vercelli. Lo scuotimento sismico generato dal terremoto di magnitudo richter 3.9 è ben raffigurato dalla shakemap dell’INGV.

Lo scuotimento sismico in questo caso è pari al quarto grado della scala mercalli su Milano (l’immagine dello scuotimento è presente in alto nell’articolo).

Questo il nuovo epicentro ricalcolato dall’INGV:

A cura di Raffaele Laricchia

