Forti nevicate negli USA: video time-lapse mozzafiato

Una forte ondata di maltempo ha colpito gli Stati uniti nord-orientali nelle ultime 48 ore: una vera e propria tempesta di neve si è abbattuta tra gli Stati di New York, Massachusetts e Pennsylvania, come già vi avevamo mostrato in questo articolo.

Gli accumuli di neve caduti in meno di 48 ore sono stati decisamente clamorosi, considerando che solitamente le perturbazioni artiche americane, per quanto estremamente gelide, si rivelano spesso molto rapide e di breve durata. Il vasto ciclone che ha attraversato il nord-est degli USA ha scatenato nevicate molto abbondanti che hanno accumulato al suolo oltre 1 metro di neve fresca.

Eloquente questo mix di video che arriva da varie località americane colpite dalla nevicata: i video ovviamente sono velocizzati (time-lapse) e potete chiaramente notare quanta neve sia caduta in poche ore.



A cura di Raffaele Laricchia

