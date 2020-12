Previsioni meteo: inverno alla riscossa dopo Natale, irrompe il vortice polare!

Le previsioni meteo per il periodo natalizio iniziano man mano a delinearsi e possiamo così tracciare un quadro meteorologico decisamente più affidabile rispetto a qualche giorno fa. Vi avevamo parlato di possibile Natale mite, ma questa ipotesi è fortunatamente tramontata a favore di un clima più freddo e tipicamente invernale.

Escludendo le tante nubi e qualche piovasco che arriveranno in Italia nel week-end, ci aspetta una nuova rimonta dell’alta pressione proprio a ridosso della Vigilia. Tra lunedì 21 e mercoledì 23 avremo tempo generalmente stabile e soleggiato, con le solite nebbie in pianura Padana e clima rigido di notte. Tra 24 e 25 dicembre cambierà tutto: dal nord Europa irromperà aria più fredda di matrice artica che causerà un sensibile calo delle temperature e l’arrivo di rovesci e temporali dapprima al nord il giorno della Vigilia e successivamente al centro-sud nel giorno di Natale.

Il forte calo termico sarà determinante per l’arrivo di nevicate sino in collina al nord e finanche al centro-sud: le probabilità di un bianco Natale aumentano sempre più per le Alpi e l’Appennino centro-meridionale fino a 500-600 metri di altitudine. Più in basso freddo, piogge sparse e venti forti. Per i dettagli sul giorno di Natale ci ritorneremo in un prossimo aggiornamento nel corso del week-end.

DOPO NATALE INVERNO ALLA RISCOSSA | L’incursione fredda di Natale potrebbe essere solo l’antipasto di un finale d’anno decisamente dinamico. Nell’ultima settimana di dicembre il vortice polare subirà una pesante frenata che lo costringerà a spezzettarsi in vari lobi gelidi. Uno di questi potrebbe far visita all’Europa proprio nei giorni successivi a Natale portando una vera e propria tempesta invernale su tanti Paesi del Vecchio Continente, Italia compresa.

Il lobo del vortice polare che raggiungerà l’Europa sarà carico di aria fredda di tipo polare ( non eccessivamente fredda) che causerà nevicate diffuse sino a bassa quota su Inghilterra, Francia, Germania, Danimarca, Svizzera, Austria, Belgio, Polonia, Scandinavia. Anche l’Italia potrebbe risentirne: in particolare le regioni del nord farebbero i conti con maltempo diffuso e tantissima neve sia sulle Alpi che alle basse quote.

Discorso diverso per il sud, che con una configurazione di questo tipo si ritroverebbe sotto un flusso più mite di scirocco carico di piogge e temporali (poco freddo).

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook