Capella-2 è il nuovo satellite commerciale con la migliore risoluzione fotografica

E’ piccolissimo ma estremamente potente. E’ il nuovo satellite commerciale mandato in orbita dalla società Capella Space, che regalerà immagini aeree con una risoluzione eccezionale.

Il piccolo satellite (appena 107 chilogrammi) ha la qualità più alta fin qui raggiunta, con una risoluzione di 50 per 50 centimetri. Secondo la società californiana è però in grado di arrivare anche oltre e spingersi a 25 per 25 centimetri con una larghezza di banda di 500 MHz espandibile fino a 1,2 Ghz.

Il satellite, denominato Capella-2, sarà sfruttato per studiare fenomeni naturali ed effettuare rilevamenti in ambito di costruzioni cittadine. Questo grazie alla sua capacità di osservare oggetti attraverso nuvole, nebbia e smog.

L’avanzata tecnologia di questo satellite commerciale pone dei quesiti sulla sicurezza. Bisogna dire però che difficilmente la risoluzione della fotocamera potrà restituire immagini nitide di interni di abitazioni o volti. Dunque tali da “spiare” la popolazione.

A ogni modo, il satellite Capella-2 potrà essere impiegato per vari campi. Ad esempio le immagini potrebbero servire per la ricerca mineraria, per valutazione di danni ambientali o per l’edilizia. E non è escluso possano essere richieste dai servizi segreti di Paesi che non hanno accesso autonomo a questo tipo di tecnologia.

