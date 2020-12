Decreto festività natalizie: ecco quando servirà l’autocertificazione (modulo all’interno)

Con l’ultimo decreto legge che ha sancito la “zona rossa” per gran parte del periodo di feste natalizie (da Natale all’Epifania), ritorna l’autocertificazione che attesti le ragioni dei nostri spostamenti. Vediamo i casi in cui servirà portare con sé la dichiarazione.

L’autocertificazione sarà sempre necessaria nei giorni in cui sarà in vigore la “zona rossa” in tutta Italia, ovvero dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dall’1 al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. In queste giornate, essendo consentito uscire dalla propria abitazione solo per motivi di prima necessità, come lavoro e salute, si dovrà avere il modulo di autocertificazione pronto, da compilare ed esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Fra le necessità da dichiarare vi è anche la spesa.

Foglio in tasca anche per gli sportivi che fanno esercizio fisico fuori casa e per chi va a messa. Con la raccomandazione arrivata dalla Cei: la chiesa «dovrà essere ragionevolmente individuata fra quelle più vicine».

L’autocertificazione andrà portata con sé anche quando si esce durante il coprifuoco, cioè dalle 22 alle 5, in vigore – ricordiamo – sia nei giorni rossi che nei giorni arancioni. Anche in questo caso le motivazioni possono essere lavoro, salute e necessità.

Il modulo va portato anche quando si fanno le visite da amici o parenti, nei limiti in cui il decreto Natale lo permette nei giorni rossi e con un massimo di due persone (gli under 14 non vanno conteggiati). Essendo poi in ogni situazione permesso di tornare a casa propria, chi dovrà farlo in un momento in cui gli spostamenti sono proibiti dovrà giustificarsi con l’autocertificazione.

