Napoli, terremoto a Pozzuoli: INGV aumenta la magnitudo della scossa

Paura nella tarda serata di sabato 19 dicembre su Napoli, precisamente tra i quartieri occidentali e Pozzuoli, dove una scossa di terremoto è stata nitidamente percepita dalla popolazione.

I primi dati dell’INGV hanno evidenziato una magnitudo richter pari a 2.1 ma gli stessi dati sono stati revisionali e la magnitudo ricalcolata.

La magnitudo richter del terremoto è stata aumentata a 2.7, dato che certifica in maniera adeguata i netti tremori avvertiti da decine di migliaia di persone tra Napoli e Pozzuoli. La percezione del sisma è stata fortemente accentuata dall’ipocentro ad appena 2 km di profondità. La popolazione ha percepito un boato netto e marcati tremori di vetri, finestre, credenze, piatti, di tipo sussultorio.

Non ci sono danni a cose o persone. La scossa è legata all’attività sismica dei Campi Flegrei, grande supervulcano situato sotto il napoletano. Ovviamente ci teniamo a precisare che si tratta di attività sismica normale per la zona.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Pozzuoli NA 5 81661 81661 Quarto NA 6 40930 122591 Bacoli NA 6 26560 149151 Monte di Procida NA 8 12886 162037 Marano di Napoli NA 9 59874 221911 Napoli NA 9 974074 1195985 Calvizzano NA 10 12329 1208314 Qualiano NA 11 25702 1234016 Mugnano di Napoli NA 11 34828 1268844 Villaricca NA 12 31122 1299966 Procida NA 12 10530 1310496 Giugliano in Campania NA 12 122974 1433470 Melito di Napoli NA 13 37826 1471296 Casavatore NA 14 18661 1489957 Sant’Antimo NA 14 33905 1523862 Arzano NA 14 34886 1558748 Parete CE 15 11442 1570190 Casandrino NA 15 14336 1584526 Casoria NA 15 77642 1662168 Grumo Nevano NA 16 18061 1680229 San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786 Lusciano CE 17 15362 1741148 Trentola-Ducenta CE 17 19429 1760577 Cesa CE 17 8841 1769418 Frattamaggiore NA 17 30329 1799747 Ercolano NA 17 53709 1853456 Aversa CE 17 53047 1906503 Sant’Arpino CE 17 14307 1920810 Afragola NA 18 65057 1985867 Portici NA 18 55274 2041141 San Marcellino CE 18 14155 2055296 Frattaminore NA 18 16208 2071504 Succivo CE 18 8457 2079961 Volla NA 18 23755 2103716 Casapesenna CE 18 6987 2110703 Crispano NA 18 12354 2123057 Cercola NA 19 18267 2141324 Cardito NA 19 22755 2164079 Gricignano di Aversa CE 19 11881 2175960 Orta di Atella CE 19 27191 2203151 Frignano CE 19 9008 2212159 Carinaro CE 19 7181 2219340 Torre del Greco NA 19 86275 2305615 San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2314811 San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2328464 Villa di Briano CE 19 7087 2335551 Teverola CE 19 14291 2349842 Ischia NA 19 19915 2369757 Caivano NA 20 37879 2407636 Massa di Somma NA 20 5444 2413080 Casaluce CE 20 10078 2423158

A cura di Raffaele Laricchia

