Paura tra Napoli e Pozzuoli, nuova scossa di terremoto e boati nella notte

Notte di tensione nel napoletano a causa di un improvviso aumento di attività nell’area dei Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 2.7 che ieri sera era stata nettamente avvertita da centinaia di migliaia di persone tra Pozzuoli e Napoli, la terra è tornata a tremare in piena notte nella stessa zona. Due scosse di terremoto così ravvicinate nel tempo, seppur deboli, rappresentano un evento decisamente raro che da anni non si verificava su Napoli.

Nella notte la terra ha tremato nuovamente alle 04.13: secondo l’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 2.4, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 2 km di profondità. Epicentro su Pozzuoli, nella zona di Antiniana.

Tremori e boati sono stati avvertiti su tutta Pozzuoli, Bacoli, Quarto e i settori centro-occidentali di Napoli.

La profondità di appena 2 km ha influito nettamente sulla percezione del sisma nonostante la bassa magnitudo. In molti si sono svegliati in piena notte, ma ovviamente non ci sono danni a cose o persone.

L’attività sismica dei Campi Flegrei è caratterizzata da scosse strumentali e anche più forti come in questo caso (sebbene siano più rare), pertanto non si tratta di nulla di preoccupante. Ecco l’epicentro del terremoto di questa notte:



///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook