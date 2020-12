Solstizio d’inverno domani con la straordinaria “cometa di Natale”

Siamo ormai alle porte dell’inverno. Tra poche ore, precisamente domani 21 dicembre 2020 alle 11.02, ci sarà l’atteso solstizio d’Inverno che inaugurerà definitivamente la stagione invernale. Da un punto di vista meteorologico l’inverno è già cominciato il 1° dicembre, come da prassi.

Domani ci ritroveremo, nell’emisfero boreale, nel giorno più corto dell’anno caratterizzato dal minor numero di minuti di luce ed il maggior numero di minuti di buio, mentre nell’emisfero australe sarà l’esatto contrario (dato che a sud dell’equatore inizierà l’estate).

Dal 22 dicembre, invece, i minuti di luce cominceranno ad aumentare molto lentamente grazie alla diminuzione dell’inclinazione dei raggi solari (che domani raggiungeranno la massima inclinazione possibile).

È proprio la loro inclinazione che determina la loro intensità: più sono inclinati (inverno) e più risultano spenti e freddi, mentre meno sono inclinati (in estate) e più risultano diretti e caldi.

ARRIVA ANCHE LA STELLA DI NATALE | Domani, proprio in concomitanza col Solstizio d’Inverno, verrà raggiunta la massima vicinanza tra Saturno e Giove, impegnati in una congiunzione d’altri tempi che lascerà tutti sbalorditi. I due pianeti saranno talmente vicini da brillare quasi come un’unica grande stella. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

ESORDIO CON L’ALTA PRESSIONE | L’inverno farà il suo ingresso in Italia con l’alta pressione pronta a dominare su tutto lo Stivale. Il tempo domani si rivelerà stabile con tanto Sole al centro-sud ma ancora tante nubi e nebbie al nord.

A cura di Raffaele Laricchia

