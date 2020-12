Terremoto in Giappone: forte scossa in mare vicino Hacinohe

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi 20 dicembre 2020, esattamente alle 18.23 italiane (02.23 ora locale), sul Giappone centro-settentrionale. Il sisma è dunque avvenuto in piena notte sul territorio giapponese, ma fortunatamente non dovrebbe aver causato danni rilevanti.

Secondo i dati dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.2, ad una profondità ipocentrale di circa 10 km. Epicentro individuato esattamente nell’oceano Pacifico a circa 80 km dalla costa settentrionale giapponese, in corrispondenza della città di Hacinohe.

La scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita nelle prefetture di Aomori e Iwate, per almeno 1 minuto. Paura nella grande città di Hacinohe dove in molti si sono precipitati per strada. Fortunatamente non vengono segnalati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita anche su Hokkaido distante quasi 300 km dall’epicentro.

A cura di Raffaele Laricchia

