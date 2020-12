Eruzione Etna oggi 21 Dicembre: forte esplosione e tremore in netto aumento

Torna a intensificarsi l’attività eruttiva sull’Etna. Proprio in queste ore è in corso un parossismo, con esplosioni e fuoriuscita di fumo e cenere dall’area sommitale del vulcano.

La nuvolosità presente nella zona non permette una facile osservazione del fenomeno eruttivo in atto. Ci viene in aiuto però questa maestosa fotografia (credit Giacomo Imposa) scattata da un aereo proprio durante l’eruzione di stamattina.

La pagina Facebook “Laboratorio Geofisica Sperimentale” ha pubblicato un comunicato che fa il punto sulla situazione degli ultimi minuti, che riportiamo di seguito:

COMUNICATO STRAORDINARIO ATTIVITA’ ETNA DEL 21 DICEMBRE 2020 – AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11:00 UTC

Il sistema di Early Warning ha registrato un ulteriore aumento dei parametri infrasonici e del tremore sismico che alle 09:50 UTC si è portato su livelli di allerta EW2 (attività esplosiva molto violenta).

Il livello di allerta permane in EW2 per almeno altre 20 ore.

A cura di Francesco Ladisa

