Puglia, scossa di terremoto a Foggia avvertita in serata

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 21 dicembre 2020 alle 19.31, sulla Puglia settentrionale e precisamente nel foggiano. Dalle prime segnalazioni il sisma è stato avvertito chiaramente a Foggia e anche sul Gargano.

L’INGV ha appena diffuso i dati del sisma: si è trattato di una scossa di magnitudo richter 3.3, mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 9 km di profondità. Epicentro nel cuore del Tavoliere delle Puglie, precisamente a nord di Tavernola, circa 14 km a nord-est di Foggia.

Il sisma è stato nettamente avvertito su Foggia, con tremori e boati durati pochi istanti ma nettamente percepiti dalla popolazione. Il sisma all’epicentro è stato di tipo sussultorio: a tremare principalmente sono stati vetri, credenze e armadi.

La scossa è stata avvertita fin sul Gargano come a San Giovanni Rotondo, e a Manfredonia. Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Foggia FG 14 151991 151991 Carapelle FG 15 6570 158561 Orta Nova FG 19 17802 176363

A cura di Raffaele Laricchia

