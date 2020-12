Solstizio d’Inverno e storica congiunzione tra Saturno e Giove, il doodle di Google è emozionante

Sarà un solstizio d’inverno diverso dal solito oggi 21 dicembre 2020: alle 11.02 entreremo ufficialmente nella stagione fredda, mentre questa sera alle 19.20 Saturno e Giove si uniranno in una congiunzione storica letteralmente mozzafiato.

In onore de due eventi google ha aggiornato il proprio doodle (la scritta in versione animata di “GOOGLE“) creando una divertente ed emozionante animazione in cui Saturno e Giove (le due “O” di google) si avvicinano per poi battersi il cinque. Nel mentre, le altre lettere della parola “google” sono ricoperte dalla neve.

I due pianeti raggiungeranno questa sera la loro massima vicinanza nei nostri cieli: ovviamente si tratta di un mero effetto ottico, visto che tra Saturno e Giove ci saranno almeno 724 milioni di chilometri a dividerli. L’allineamento planetario sarà tale da farli brillare quasi come un’unica grande stella.

L’ultima congiunzione così stretta è stata osservata da Keplero e Galileo 400 anni fa con i loro cannocchiali, quella di oggi invece sarà visibile a occhio nudo per la prima volta da 800 anni.

Per osservare la congiunzione tra Saturno e Giove occorrerà attendere il tramonto e successivamente guardare verso ovest: i due pianeti appariranno davvero vicini, tempo permettendo. Ma come sarà il cielo? Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

