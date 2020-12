Storica congiunzione in atto tra Giove e Saturno, le immagini mozzafiato

È stata denominata come la “cometa di Natale”, ma altro non è che semplicemente una congiunzione tra Saturno e Giove. Una congiunzione decisamente diversa dalle altre, sicuramente storica: erano infatti oltre 400 anni che due pianeti del nostro sistema solare non si avvicinavano così tanto l’un l’altro tanto da sfiorarsi.

Saturno e Giove stanno regalando spettacolo in tanti Paesi del mondo: alle 19.05 è stato raggiunta la massima vicinanza tra i due pianeti, i quali ad occhio nudo sembravano quasi toccarsi riuscendo a brillare come un’unica stella. Ovviamente si tratta solo di un effetto ottico dovuto ad un semplice allineamento lungo la nostra visuale: tra i due pianeti ci sono ben 700 milioni di chilometri a dividersi.

Davvero mozzafiato le immagini che stanno facendo il giro del web: anche dall’Italia il fenomeno è chiaramente visibile volgendo lo sguardo verso ovest, sebbene bisogna anche fare i conti con nubi e nebbie. Purtroppo lo spettacolo è vanificato su tante aree della pianura Padana e localmente anche al centro-sud a causa di fastidiose nubi basse che coprono il cielo.

