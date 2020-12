Meteo, stabile ma con tante nubi in attesa del peggioramento di NATALE

L’alta pressione domina su tutta Italia ma al tempo stesso troviamo anche tante nubi soprattutto al nord, dove aleggiano anche grossi banchi di nebbia. Purtroppo la tanta umidità che si sta accumulando al suolo si condensa in foschie, nebbie e nuvole che offuscano i nostri cieli rendendo il tempo poco soleggiato e molto grigio. Un vero e proprio problema per gli appassionati del cielo notturno, viste tutte le difficoltà incontrate per assistere alla congiunzione storica tra Saturno e Giove.

METEO 22 DICEMBRE 2020 | Giornata stabile su tutta Italia e senza piogge. Tante nubi al nord e anche sulle regioni centrali, ma ovviamente senza fenomeni annessi. Nebbie persistenti in pianura Padana anche in pieno giorno. Andrà meglio al sud dove splenderà il Sole con poche eccezioni.



CAMBIA TUTTO A NATALE | È ormai confermata l’ondata di maltempo in arrivo a Natale: aria fredda artica scivolerà sul nord Italia dove porterà un netto calo termico e nevicate a quote via via sempre più basse, fino in bassa collina sul Nord-est. Entro la sera di Natale maltempo in spostamento al centro Italia ed entro Santo Stefano freddo e maltempo anche al sud. Ve ne abbiamo parlato in modo dettagliato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

