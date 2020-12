Reggio Calabria: sequenza di scosse di terremoto in atto sull’Aspromonte

Continua a tremare l’Aspromonte: dopo la scossa moderata avvertita tre giorni fa, la terra torna a tremare in tutta la provincia di Reggio Calabria. Una scossa moderata è stata avvertita alle 16.22 su Reggio e gran parte della provincia, mentre altre più deboli sono avvenute nei minuti successivi.

Stando ai dati dell’INGV la scossa più intensa è stata quella delle 16.22 con magnitudo 3.0 sulla scala richter e con ipocentro a 9 km di profondità. Epicentro individuato vicino Roccaforte del Greco, circa 20 km ad est di Reggio Calabria. La scossa è stata ben avvertita con tremori e boati durati pochi istanti, in un raggio di oltre 30 km. Tremori segnalati anche nel capoluogo.

In totale sono avvenute cinque movimenti tellurici nel pomeriggio, compreso quello delle 16.22. Segnaliamo scosse lievi anche alle 15.15, 16.26, 16.29 e alle 16.31 (tutte con magnitudo inferiore al 3.0). Vedi qui le magnitudo delle varie scosse:

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Roccaforte del Greco RC 8 476 476 Santo Stefano in Aspromonte RC 12 1263 1739 Delianuova RC 13 3352 5091 Bagaladi RC 13 1039 6130 Cardeto RC 14 1641 7771 Samo RC 14 809 8580 Condofuri RC 14 5113 13693 San Luca RC 14 3881 17574 Scido RC 14 931 18505 Bova RC 14 448 18953 San Lorenzo RC 14 2640 21593 Sant’Alessio in Aspromonte RC 15 343 21936 Sant’Agata del Bianco RC 15 592 22528 Caraffa del Bianco RC 15 539 23067 Santa Cristina d’Aspromonte RC 16 929 23996 Casignana RC 16 759 24755 Platì RC 16 3812 28567 Laganadi RC 16 413 28980 Sinopoli RC 16 2089 31069 Sant’Eufemia d’Aspromonte RC 17 4120 35189 Staiti RC 17 248 35437 Cosoleto RC 17 859 36296 Ferruzzano RC 18 772 37068 Calanna RC 18 934 38002 San Procopio RC 18 534 38536 San Roberto RC 19 1750 40286 Careri RC 19 2360 42646 Bruzzano Zeffirio RC 19 1111 43757

A cura di Raffaele Laricchia

