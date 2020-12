Terremoto in Sicilia: forte scossa oggi vicino Ragusa, si temono danni

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutta la Sicilia oggi 22 dicembre 2020, esattamente alle 21.27. Dalle segnalazioni provenienti in redazione il terremoto è stato chiaramente avvertito nel ragusano con tremori durati diversi secondi. Paura anche nelle altre province siciliane.

Dai primi dati provenienti dall’INGV la scossa ha raggiunto la magnitudo richter 4.6 (dato al momento ufficiale), dopo una stima iniziale compresa tra 4.9 e 5.4. Ipocentro attorno ai 10 km di profonditĂ , mentre l’epicentro è localizzato sulla costa ragusana nei pressi di Scoglitti e Santa Croce Camerina. Tanta paura a Ragusa dove la gente si è riversata per strada. Terremoto avvertito nitidamente su Modica, Vittoria, Gela, Pozzallo, Pachino, Licata e Caltagirone.

Tremori avvertiti fino a Catania, Messina, Reggio Calabria, Trapani e Palermo.

Da un primo sopralluogo pare non ci siano danni a cose o persone nei pressi dell’epicentro, a breve cercheremo di inviarvi ulteriori informazioni.

A cura di Raffaele Laricchia

