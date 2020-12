Terremoto scuote la Sicilia, epicentro su Vittoria(Ragusa) – dati ufficiali INGV

Vi abbiamo informato poc’anzi di un’intensa scossa di terremoto avvenuta in Sicilia e precisamente sulla costa ragusana. Dopo le dovute valutazioni e analisi dei sismografi l’INGV ha reso noto che la magnitudo del terremoto avvenuto alle 21.27 ha raggiunto il valore 4.6 della scala richter.

L’ipocentro del terremoto è stato localizzato a 30 km di profonditĂ , mentre l’epicentro è stato confermato nel tratto di mare antistante la costa ragusana, in direzione di Vittoria (distante 12 km dall’epicentro). Il terremoto è stato fortemente avvertito nel ragusano, per almeno 7-10 secondi. Secondo le segnalazioni arrivate sulla nostra pagina facebook, il terremoto è stato accompagnato da un netto boato.

Gente per strada a Vittoria, Licata, Gela, Ragusa. Paura anche a Siracusa, Catania, Agrigento, Enna e Caltanissetta dove il terremoto è stato avvertito per alcuni secondi. Tremori anche su Trapani, Palermo, Messina e Reggio Calabria. Non dovrebbero esserci danni a cose o persone a ridosso dell’epicentro, dove troviamo Scoglitti e Marina di Acate.

Dalla mappa in alto, ovvero la “shakemap” dell’INGV, si nota lo scuotimento sismico avvenuto in Sicilia. Nel ragusano il terremoto ha raggiunto il sesto grado della scala Mercalli (colorazione in giallo).

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Vittoria RG 15 63339 63339 Acate RG 16 10954 74293 Santa Croce Camerina RG 17 10823 85116 Gela CL 19 75827 160943

A cura di Raffaele Laricchia

