Forte terremoto in Sicilia: le immagini della scossa in una casa a Ragusa

Vi mostriamo un’altra testimonianza video della forte scossa di terremoto che ha colpito la Sicilia e in particolar modo il ragusano nella serata di ieri, 22 Dicembre.

Il filmato è frutto delle riprese di una videocamera di sorveglianza all’interno di un’abitazione nella città di Ragusa, distante circa 40 km dall’epicentro del sisma, localizzato nei pressi della costa ragusana.

Dopo la forte scossa magnitudo 4.4 non sono stati registrati danni a persone mentre si parla solo di alcuni edifici leggermente lesionati e cornicioni caduti nel Ragusano. Gli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile stanno verificando oggi le segnalazioni di danni. Molti interventi dei vigili del fuoco riguardano perlopiù aperture di porte. «In tanti – dicono – impauriti dalla scossa sono corsi in strada dimenticando le chiavi in casa».

A cura di Francesco Ladisa

