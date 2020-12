Previsioni meteo: a Natale irrompono freddo e nevicate al nord, fino a 18 gradi al sud

Siamo ormai alle porte di Natale e al tempo stesso di un imponente cambiamento delle condizioni meteorologiche su tutta Italia. Tra 25 e 26 dicembre la nostra penisola sarà attraversata da una rapida perturbazione artica che porterà un calo netto delle temperature e anche nevicate localmente fino a quote basse; successivamente, senza alcuna tregua, farà il suo ingresso un’altra vastissima perturbazione che comprometterà il tempo in Italia probabilmente fino al termine dell’anno.

Il forte e intenso peggioramento degli ultimi giorni del 2020 lo abbiamo accennato in questo articolo. Per il momento concentriamoci sui giorni di Natale e Santo Stefano, ovvero sulla rapida irruzione artica che riporterà in Italia condizioni meteo invernali.

METEO NATALE | Al mattino tante nubi su tutto il nord e regioni tirreniche, con piogge deboli e sparse. Nevicate sulle Alpi oltre 800 metri di quota. Tra pomeriggio e sera temperature in rapido calo su tutto il nord e nevicate fino in bassa collina su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Possibili fiocchi di neve a Bologna in serata.

Peggiora in serata al centro, con piogge e locali temporali (neve in Appennino oltre 1000 metri).

Al sud il tempo sarà poco nuvoloso o nuvoloso, mentre le temperature raggiungeranno addirittura i 17 o 18°C grazie ai venti più miti provenienti da sud-ovest.

METEO SANTO STEFANO | Aria fredda in discesa verso il centro-sud, mentre migliora gradualmente sulle regioni settentrionali. Nevicate su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise oltre 400-500 metri di quota. Residue nevicate in Emilia Romagna al mattino fino a quote bassissime.

In serata nevicate in arrivo su Puglia, Basilicata e Campania oltre 600-700 metri di quota. Quota neve più alta all’estremo sud.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook