Russia, imponente eruzione del vulcano Shiveluch, in Kamchatka

Spettacolare eruzione in atto in questi minuti in Russia, nella penisola della Kamchatka: il vulcano Shiveluch è stato teatro di una forte esplosione che ha dato vita ad una colonna di fumo e cenere davvero imponente che ha suscito molta preoccupazione tra gli abitanti della zona.

L’eruzione è avvenuta alle 12.20 locali, come riportato dall’osservatorio vulcanologico KVERT. Il pennacchio di fumo è salito fino a 8 km di altitudine, sfiorando la tropopausa. L’effetto creato dalla colonna di fumo è decisamente spettacolare, considerando che in pochi minuti cenere e fumo si sono espansi lungo una vasta area oscurando persino il Sole.

Al vulcano è stato assegnato il livello rosso di pericolo per l’aviazione.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook