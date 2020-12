Meteo, Vigilia di Natale tra nubi, Sole e prime deboli piogge. DOMANI maltempo

Una perturbazione di origine artica si sta minacciosamente avvicinando alla nostra penisola ed è pronta a creare scompiglio proprio nel clou delle festività, tra Natale e Santo Stefano. Le nubi sono già in rapido aumento su tutto il nord e lato tirrenico, ma la perturbazione è ancora ben lontana dalle nostre regioni.

METEO 24 DICEMBRE 2020 | La Vigilia di Natale trascorrerà senza particolari preoccupazioni su quasi tutta Italia: cieli generalmente nuvolosi o coperti al nord, Toscana, Lazio e Campania. Schiarite sul medio-basso Adriatico, sud Italia e isole maggiori. Tra pomeriggio e sera, tuttavia, assisteremo all’arrivo di piogge via via sempre più estese (però deboli) su Liguria, Toscana, Lombardia, Triveneto. Nevicate in arrivo sulle Alpi centro-orientali oltre 900-1000 metri di quota.

Clima mite al centro-sud, dove le massime raggiungeranno anche i 16-17°C!



NATALE CON MALTEMPO E NEVE | L’aria fredda irromperà sulle regioni del nord nel corso della giornata di Natale. Domani avremo piogge diffuse su quasi tutto il nord-est, Liguria e Toscana. Neve sulle Alpi nord-orientali in rapido calo di quota tra tarda mattina e pomeriggio, addirittura fin sui 200-300 metri. In serata neve in Emilia Romagna fin verso i 200 metri: possibili fiocchi di neve anche su Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Nevicate in estensione all’Appennino centrale oltre 900-1000 metri in serata.

Resiste la stabilità al sud, sebbene aumenteranno nettamente le nuvole nel corso della giornata.

A cura di Raffaele Laricchia

