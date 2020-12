Previsioni meteo, irruzione polare punta l’Europa: in arrivo diffuse tempeste di neve

Dopo la rapida ondata di freddo e maltempo attesa tra Natale e Santo Stefano

Il vortice polare, ovvero la vasta depressione situata al polo nord artefice dell’inverno nell’emisfero boreale, si sta rapidamente indebolendo e suddividendo in vaste masse d’aria fredda. Uno di questi lobi freddi provenienti dal polo nord è ormai destinato ad invadere il Vecchio Continente subito dopo Natale, dove porterà condizioni di forte maltempo, venti tempestosi e nevicate intense.

Questa imponente massa d’aria fredda si distaccherà dalla Groenlandia e scivolerà su Gran Bretagna, Francia, Danimarca e Germania dove darà vita, tra 26 e 27 dicembre, ad un ciclone extratropicale molto vasto e profondo (addirittura con minimo di pressione di 960 hpa) che causerà un’ondata di maltempo molto ampia e intensa.

Le temperature crolleranno su tutta l’Europa centro-occidentale e la neve cadrà fino a quote basse su Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Polonia, Paesi Baltici e tutta la Scandinavia.

A causa dei venti molto forti innescati dal ciclone è molto probabile che le nevicate diventino dei veri e propri blizzard, ovvero tempeste di neve.



FORTE MALTEMPO ANCHE IN ITALIA | I primi effetti di questo vasto ciclone polare in Italia subentreranno nella sera di domenica 27, quando arriveranno le prime nevicate in pianura sul Piemonte. La giornata di lunedì 28 sarà molto instabile su mezza Italia e la neve potrà scendere copiosamente fino in pianura su quasi tutto il nord-ovest. I venti di libeccio diverranno via via sempre più forti e tempestosi, soprattutto sulle regioni tirreniche.

Nuovo importante carico di neve in arrivo per le Alpi, soprattutto oltre i 1500 metri di quota: addirittura si prospettano accumuli superiori ai tre metri in 48 ore.

A cura di Raffaele Laricchia

