Meteo: Natale con l’ombrello al nord, a breve arriva anche la NEVE

Natale perturbato al nord, più mite invece al sud. Torna la neve a quote sempre più basse in serata, possibili fiocchi in pianura tra Veneto ed Emilia. È solo il preludio ad un vasto peggioramento ad inizio prossima settimana!

La perturbazione di Natale sta irrompendo in queste ore sulla nostra penisola a cominciare proprio dal nord Italia: come si evince dal satellite le nubi avvolgono gran parte del settentrione, mentre le piogge iniziano a diventare sempre più forti e persistenti tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. Nubi alte al centro-sud, ma senza fenomeni e addirittura con clima mite grazie al rinforzo dei venti di scirocco.

METEO NATALE 25 DICEMBRE 2020 | Giorno di Natale instabile al nord con nubi, piogge diffuse e nevicate a quote sempre più basse col passare delle ore. Le temperature scenderanno in modo netto e marcato dopo il tramonto, favorendo l’arrivo della neve sin verso i 200-300 metri tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia. Neve anche sull’Appennino ligure oltre 700-800 metri, con accumuli fino a 30 cm.

Stasera possibili fiocchi di neve anche in pianura tra Veneto ed Emilia. Nel frattempo nubi e piogge si estenderanno anche a Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo con neve oltre 900-1000 metri.

Sul resto del centro-sud un Natale tutto sommato mite e con qualche schiarita tra le nubi alte.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.



Domani, giorno di Santo Stefano, l’aria fredda scivolerà sulle regioni del centro-sud dove porterà tante piogge e nevicate fino in collina su tutto il centro Italia. Entro domani sera l’aria fredda ingloberà anche il sud dove persisterà fino a domenica 27.

Ad inizio prossima settimana è ormai confermato un vasto peggioramento del tempo di stampo polare, che coinvolgerà gran parte dell’Europa centro-occidentale e settentrionale. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook