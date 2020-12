Meteo Santo Stefano: il maltempo si sposta al centro-sud, arriva la NEVE in collina

Maltempo al nord con neve in collina, ma domani toccherà al centro-sud! Aria fredda in arrivo con neve in collina, pioggia e locali temporali. Le previsioni meteo.

La perturbazione artica è arrivata come da previsione sulle regioni del nord, col suo carico di aria fredda, piogge e anche nevicate. I fiocchi bianchi stanno scendendo perlopiù in collina, ma anche in pianura Padana notiamo episodi “bianchi” dovuti principalmente a rovesci di neve tonda. Eloquenti le immagini del bianco Natale in atto a Parma e Modena.

METEO SANTO STEFANO | Domani, 26 dicembre 2020, il maltempo si sposterà al centro-sud spazzando via l’alta pressione in pochissime ore. L’aria fredda inizierà a farsi sentire già dalla notte su quasi tutto il centro Italia, dove la neve scenderà fino a 600-700 metri (su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo). Entro domani mattina/primo pomeriggio la neve scenderà ulteriormente di quota portandosi addirittura sin verso i 300 metri circa (ve lo abbiamo accennato in questo articolo).

Anche il sud farà i conti con questa rapida perturbazione invernale: la giornata di Santo Stefano si rivelerà grigia e perturbata con tante nubi e piogge su quasi tutto il Meridione. Nevicherà inizialmente oltre i 1000 metri (al mattino), ma nella seconda parte della giornata i fiocchi bianchi raggiungeranno i 600-700 metri su Sardegna, Puglia, Campania, Molise e Basilicata. Fiocchi fino a 900-1000 metri in Calabria.

Il maltempo poi persisterà anche nella giornata di domenica 27 su gran parte del sud, Molise e Abruzzo, ancora con nevicate in collina (anche fino a 200 metri sul centro Italia.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Al nord invece si prospetta un netto miglioramento del tempo domani, col ritorno del Sole soprattutto sul nord-ovest. Residue nevicate domani mattina solo in Emilia Romagna oltre 200-300 metri. Domenica tempo stabile al mattino, dopodiché si avvicinerà una nuova forte perturbazione che porterà le prime nevicate in pianura sui settori nord-occidentali.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook