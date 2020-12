Previsioni meteo: freddo, piogge e neve a Santo Stefano al sud, lunedì tocca al NORD

Natale perturbato al nord, a Santo Stefano toccherà al centro-sud! Arrivano nevicate fino in collina domani tra Marche, Abruzzo, Molise. Da Lunedì forti nevicate anche al nord!

Dopo tante nubi e nebbie è tornata anche la pioggia sulle regioni del nord, proprio nel giorno di Natale. Il merito è di una perturbazione artica piuttosto rapida e fugace che avrà comunque il merito di aprire le porte ad un’altra ondata di maltempo ancor più ampia e intensa ad inizio prossima settimana (ve ne abbiamo parlato qui).

Piove su gran parte del nord-ovest mentre i fenomeni tendono ad espandersi gradualmente anche al nord-est: in particolare arriveranno piogge e rovesci tra pomeriggio e sera su tutto il Triveneto ed Emilia Romagna, con neve attesa fino ai 200-300 metri di altitudine. L’aria fredda affluirà difatti proprio dal pomeriggio su tutto il nord, causando un sensibile calo delle temperature.

DOMANI TOCCA AL CENTRO-SUD | L’aria fredda scivolerà rapidamente su tutto il centro-sud nel corso della giornata di Santo Stefano, domani 26 dicembre 2020. Le prime note di maltempo si manifesteranno già stasera su Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo ma la neve scenderà ancora oltre i 1000 metri.

Domani invece avremo un cospicuo calo delle temperature che permetterà l’arrivo della neve fino a 200-400 metri su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Piogge e temporali in arrivo al sud, mentre le temperature scenderanno nettamente solo nella seconda parte della giornata. Inizialmente nevicherà sull’Appennino tra Molise, Puglia, Campania e Basilicata oltre i 1000-1200 metri, ma da domani sera la neve conquisterà quantomeno le quote di alta collina.

Insomma dopo un Natale mite al sud si prospetta un Santo Stefano decisamente più freddo e grigio, condito da piogge, acquazzoni e nevicate a quote sempre più basse (non sotto i 600 metri).

LUNEDI’ TOCCA AL NORD | Domenica, mentre il sud farà i conti con freddo e residue piogge e nevicate in collina, si avvicinerà una vasta e intensa perturbazione polare destinata ad avvolgere l’Italia ad inizio prossima settimana.

Domenica sera arriveranno le nevicate sul nord-ovest anche fino in pianura, ma il vero peggioramento è atteso lunedì con nevicate diffuse e abbondanti, soprattutto su Liguria, Emilia e Lombardia. Nel frattempo arriverà il vento di libeccio su tutto il centro-sud a far aumentare le temperature.

A cura di Raffaele Laricchia

