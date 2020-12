Freddo e maltempo: nevicate in Emilia, Sardegna e Appennino centrale [FOTO]

Freddo, pioggia e neve al centro-sud, la perturbazione artica si fa sentire nel giorno di Santo Stefano! Momentaneo miglioramento al nord. Di seguito le foto e i video delle nevicate.

L’irruzione fredda in atto in queste ore sul centro-sud sta favorendo un progressivo calo delle temperature e soprattutto l’arrivo della neve a quote sempre più basse, addirittura a tratti fino in bassa collina.

Sta nevicando attorno agli 800 metri in Sardegna, mentre in Emilia Romagna i fiocchi bianchi si sono spinti sin verso i 300-400 metri di altitudine. Sta nevicando anche su Marche e Abruzzo in alta collina, ma negli ultimi minuti la neve sta rapidamente scendendo di quota soprattutto tra ascolano e teramano.

Le immagini arrivano dal Monte Cimone e Sestola, tra Toscana ed Emilia, dove sono caduti diversi centimetri di neve tra ieri sera e la notte.

Filmato che arriva da Desulo, in Sardegna a circa 800 metri di quota:



A cura di Raffaele Laricchia

