Meteo: gelate nella notte al NORD, maltempo domani al sud con NEVE in collina

Maltempo e freddo al centro-sud, torna il sereno al nord solo per poco. Notte gelida con temperature sotto lo zero in pianura Padana, domani nevicate in collina al centro-sud!

Nubi, piogge, rovesci e nevicate continuano ad avvolgere il centro-sud ma sarà proprio nella giornata di domenica 27 dicembre che questa perturbazione raggiungerà il suo momento più freddo e più turbolento. La depressione, ora situata nel basso Tirreno, tenderà a risalire rapidamente verso il basso Adriatico dove si approfondirà ulteriormente acquisendo, di conseguenza, più energia.

Ecco che il maltempo diverrà più forte ed esteso e soprattutto le temperature caleranno ulteriormente favorendo nuove forti nevicate anche a quote collinari. Ci aspettiamo una domenica ricca di maltempo su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Fenomeni più sparsi su Campania e Sicilia, mentre tornerà brevemente il Sole al nord, Toscana, Lazio e Sardegna.

La neve scenderà fino a 200-300 metri tra Abruzzo e Molise, mentre su Puglia, Basilicata e Appennino campano nevicherà almeno fino a 500-600 metri di altitudine. Fiocchi di neve in vista non solo su Gargano e Subappennino, ma anche sulle Murge sia della BAT che del barese. Accumuli di neve più probabili a partire dai 700 metri, a tratti anche con 5-10 cm di manto nevoso. Le nevicate saranno più probabili nel corso di domenica mattina.

Neve oltre 800-900 metri sulla Calabria.



GELATE IN ARRIVO AL NORD ! Per le regioni settentrionali si prospetta una notte totalmente serena ed al tempo stesso gelida. I cieli sereni, infatti, agevoleranno l’irraggiamento notturno favorendo un forte calo delle temperature su tutta la pianura Padana e anche sull’arco alpino. Le temperature scenderanno ovunque sotto lo zero, con punte anche di -4/-5°C nelle campagne e nei piccoli centri abitati di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Nelle grandi città come Torino, Milano e Bologna le temperature si porteranno attorno allo zero o poco sotto. Fino a -15/-20°C sulle Alpi tra i 1500 e 2500 metri di quota.

Il crollo termico, dunque, permetterà la formazione di brinate e gelate su vaste aree del settentrione. Questa situazione sarà indispensabile per l’arrivo delle nevicate fino in pianura a partire da domani sera per tutta la prima parte di lunedì, come indicato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

