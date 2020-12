Previsioni meteo, irruzione polare lunedì: NEVE al nord, maltempo e libeccio fino a 100 km/h al centro-sud

Prime nevicate da domani sera sul nord-ovest, inizio di settimana carico di maltempo con neve in pianura al nord, piogge e temporali al centro-sud. Venti tempestosi di libeccio fino a 100 km/h su Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia. Previsioni meteo per i prossimi giorni.Â

Mentre il centro-sud fa ancora i conti con un’ondata di maltempo carica di pioggia e anche nevicate fino in collina, un’altra intensa perturbazione si sta incamminando verso il Mediterraneo, pronta ad interessare l’Italia ad inizio prossima settimana. Si tratta, in questo caso, di un vasto ciclone polare che si posizionerà sulla Francia e porterà i suoi effetti su quasi tutta Italia.

PRIMI FENOMENI DA DOMENICA SERA | Domani sera arriveranno i primi effetti di questa grande perturbazione polare: e nubi aumenteranno sensibilmente su tutto il nord e le prime nevicate fino in pianura si affacceranno su Piemonte, Lombardia e Liguria. Le temperature saranno già idonee per la neve sul nord-ovest.

Nel frattempo migliorerà momentaneamente su tutto il centro-sud dopo le piogge di domani mattina e del pomeriggio.

LUNEDI’ CON MALTEMPO INTENSO | L’inizio di settimana sarà decisamente turbolento su tutta Italia: nevicherà fino in pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e bassissima quota sulla Liguria centrale. Pioggia sulla pianura Padana orientale con neve dalle colline in su (generalmente a partire dai 200-400 metri).

Piogge e temporali su Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Campania, Molise, Sardegna, accompagnate da venti di libeccio a tratti tempestosi: le raffiche soffieranno fino a 100 km/h sulle coste tirreniche, Puglia settentrionale, Molise e Abruzzo. Venti di ostro impetuosi sull’alto Adriatico e Nord-est.

Venti di libeccio in rinforzo anche su tutto il sud Italia tra pomeriggio e sera di lunedì.



Quanta neve cadrà ? Sulla pianura Padana occidentale nevicherà soprattutto nelle prime 12 ore di lunedì, dopodiché avremo una graduale attenuazione delle nevicate. Ci aspettiamo tra i 5 e i 10 cm sulle pianure di Emilia occidentale (fino al reggiano), Lombardia e Piemonte orientale. Più in ombra torinese e cuneese dove a tratti addirittura non ci saranno nevicate. Possibilità di neve anche per Milano, dove però i fiocchi bianchi dovranno fare i conti con l’isola di calore della città (possibilità scarsa di accumuli). Nevicate a quote bassissima genovese e savonese, con accumuli anche di 5-10 cm (anche oltre mezzo metro in alta quota).

Al mattino nevicherà oltre 900-1000 metri anche sull’Appennino centro-settentrionale tra Abruzzo, Marche, Umbria e Toscana, mentre dal pomeriggio salirà rapidamente oltre i 1600-1700 metri a causa dei venti di libeccio.

A cura di Raffaele Laricchia

