Forte scossa di terremoto in Turchia: panico e danni nella provincia di Elazığ

Una forte scossa di terremoto si è verificata in mattinata in Turchia, nell’area orientale del paese.

Il sisma, avvenuto alle 7:37 ora italiana, è stato di magnitudo 5.5 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nel distretto di Elâzığ, a soli 10 km dalla piccola città di Sivrice e 21 km da Elazığ, che conta quasi 300 mila abitanti.

La scossa è stata avvertita fortemente in tutta la provincia e molte persone si sono precipitate in strada, ma hanno tremato anche molte altre province della Turchia centro-orientale.

Il terremoto ha provocato crepe in diversi edifici, caduta di suppellettili e oggetti in abitazioni e negozi. Non si segnalano però danni gravi e nemmeno vittime.

Ecco i danni all’interno di una casa a Sivrice.

A cura di Francesco Ladisa

